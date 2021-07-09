Siirt’te 3.2 büyüklüğünde deprem

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 13.54’te Eruh ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Eruh ilçesine bağlı Dönerdöver köyünde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı, civar yerleşimlerden Eruh’tan ve Siirt’ten şu ana karar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği kaydedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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