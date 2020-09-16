Siirt'te 5 terörist ölü ele geçirildi

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Alaturka Online
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ANKARA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'te jandarma komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında 5 teröristi ölü ele geçirdiğini bildirdi.

Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, jandarma komando ve JÖH birliklerimiz bugün Siirt'te 5 teröristi daha ölü ele geçirdi. Son 1 haftada 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz… Kahramanlarımıza teşekkürler."

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise bugün yapılan hava destekli operasyonun Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Tandır Dağı bölgesinde gerçekleştirildiği vurgulandı.

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