Siirt'te bisiklet almak için simit satan çocuğa doğum günü sürprizi

SİİRT (AA) – Siirt'te bir grup genç, bisiklet hayaliyle sokakta simit satan çocuğa, doğum günü sürprizi yaptı.

Umut Sende Topluluğu üyeleri, kentin en işlek noktalarından Güres Caddesi'nde simit satan Berat Ali Duran (13) için sürpriz yapmaya karar verdi.

Bisiklet almak umuduyla simit sattığı ve yakında doğum günü olduğunu öğrendiği Duran için harekete geçen ekip üyeleri, palyaço ve Mickey Mouse kostümü giyerek simitleri sattı.

Berat Ali'yi daha önce süsledikleri bir kafeye götüren gençler, burada doğum gününü kutlayıp hayalindeki bisikleti hediye etti.

Kafenin bahçesinde süslenmiş bisikletle tur atan çocuğun sevinci yüzüne yansıdı.

Umut Sende Topluluğu Sorumlusu Muharrem İnaç AA muhabirine, toplumsal duyarlılığı artırmak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Berat Ali Duran'a bisiklet alarak en büyük hayalini gerçekleştirdiklerini belirten İnaç, şöyle konuştu:

"Arkadaşlar daha önce simit aldıkları Berat Ali'nin durumunu anlatınca kendisine doğum gününde sürpriz yapmak istedik. O simitleri elinde kalmıştı. Arkadaşlarımız simit tepsisini alarak kısa sürede hepsini sattı. Berat Ali'yi doğum günü için süsleme yaptığımız kafeye götürdük. Burada konfetiyle karşıladık, pasta kestirdik. Mutluluğu yüzünden okunuyordu. Toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçladık."

Gençlerden Turgut Güven de daha önce de çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yaptıklarını dile getirerek, "Duran'ın doğum günü için kafe bahçesini tuttuk ve pasta kestirdik. Sağ olsun kafe sahibi de bize destek oldu. Biz de bu tür etkinliklerle çocukların mutluluklarına ortak oluyoruz." dedi.

Duran da hayalindeki bisiklete kavuştuğunu belirterek, "Umut Sende Topluluk üyelerine ve Masal Parkı'na teşekkür ederim. Benim bir hayalim vardı onu gerçekleştirdiler. O da bisikletti. Ayrıca kalan simitlerimi sattılar, doğum günümü kutladılar." diye konuştu.

Öte yandan kafe sahibi Barış Toprak da Duran'a ayakkabı hediye etti.