Siirt’te esnaf Meral Akşener’e böyle dert yandı! “Kemal Sunal’ın dediği gibi ‘zama zam’ geldi”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te esnaf ziyaretinde bulundu. Ekonomiden dert yanan bir yurttaşın Kemal Sunal'ın filmine atıf yaparak 'Zama zam!' sözleri dikkat çekti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online Siirt’te esnaf Meral Akşener’e böyle dert yandı! “Kemal Sunal’ın dediği gibi ‘zama...