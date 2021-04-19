Siirt'te kendiliğinden hareket eden pikabın çarptığı kişi yaralandı

SİİRT (AA) – Siirt'te kendiliğinden hareket eden park halindeki pikabın çarptığı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü 56 AAC 430 plakalı pikabı, merkez Cumhuriyet Meydanı'ndaki Cumhuriyet Caddesi'nde park etti.

Bir süre sonra kendiliğinden hareket etmeye başlayan pikap, yoldan geçen bir kişiye çarptı.

Pikap, meydandaki bir büfeye çarparak durabildi. Büfenin bazı ürünleri etrafa dağıldı.

İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanığı İlyas Karataş, olayın bir anda gerçekleştiğini belirterek, "Karşıdan eve geçiyordum. Park edilmiş pikabın geri hareket ettiğini gördüm. Ben park edecek sandım. Az daha bana çarpacaktı. Hızla büfeye girdi, araçta şoför olmadığını bilseydim durduracaktım." dedi.