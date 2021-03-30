Siirt'te PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 6 güvenlik korucusu ve 1 asker için tören düzenlendi

SİİRT (AA) – Siirt'in Ormanardı köyünde 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 güvenlik korucusu ve 1 asker törenle anıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Ekmekçiler köyündeki şehitlikte düzenlenen törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hasan Acar, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, kurum müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Anmada, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, şehitliğe karanfil bırakıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da cep telefonuyla bağlandığı törende, şehitlere rahmet diledi, köylülerin acısını paylaştı.

Hacıbektaşoğlu, yaptığı konuşmada, terör örgütünün hiçbir zaman bu milletin birlik ve beraberliğini bozamayacağını söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömürler dileyen Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Yol güvenliği alan güvenlik güçlerinin terör örgütüyle girdiği çatışmada 6 güvenlik korucusu, bir askerimiz şehit oldu. Bu ne ilkti ne sondu ne de son olacak. Yaklaşık 40 senedir, bu ülkenin düşmanları terör örgütünü besleyerek, büyüterek bu ülkeye saldırttılar ama çelik bir duvar gibi bu milletin imanına, birlik ve beraberlik ruhuna, vatan sevgisine tosladılar. Allah'ın izniyle hiçbir zaman muvaffak olamayacaklar. Bizim kardeşlerimiz, hiç tereddüt etmeden İslam, devlet, millet, namus, vatan, toprak için hakka yürüdüler. Allah birliğimizi bozmasın, vatanımıza devletimize ve milletimize zeval vermesin."

Siirt Şehit ve Gazi Dernekleri Federasyonu Başkanı Baki Olğaç da terör örgütünü kınayarak, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce 30 Mart 2018'de gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe ve Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut şehit olmuş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı.