Siirt’te yarın (14 Şubat) okullar tatil mi? Siirt Valiliği’nden kar tatili açıklaması

Siirt’te etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar yarın da tatil edildi.

SİİRT VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt merkez ve merkeze bağlı köylerde kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamilelerin de idari izinli sayılacağı, ayrıca Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde devam eden kurslara da bir gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

SİİRT HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre, gün içinde kar yağışlı havanın sürmesi, yarın ise soğuk ve çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.

İHA