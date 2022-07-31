Siirt’te yer altından gelen sesler korkuttu! AFAD inceleme başlattı

Siirt’in Meydandere köyünde yaşayanların 2 haftadır yer altından sesler duydukları iddiası üzerine AFAD İl Müdürlüğü jeoloji mühendislerinden oluşan ekip, inceleme başlattı.

Merkeze bağlı Meydandere köyünde yaşayanlar yaklaşık 2 haftadır yer altından sesler geldiğini ve ardından sarsıntılar yaşadıklarını belirterek AFAD İl Müdürlüğüne başvurdu.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun ve jeoloji mühendislerinden oluşan bir ekip, köye gelerek incelemelerde bulundu.

Ekip, yüksek kesimlerdeki arazilerde yarılma ve açılma olup olmadığına dair araştırma yapmaya başladı.

Köylülerin iddia ettiği seslerle ilgili henüz bir tespit yapılamazken, hazırlanacak raporun ardından sesin kaynağı tespit edilecek.

Bazı köylüler de özellikle gece saatlerinde ses geldiğini ve köyün yakınındaki baraj suyunun boşlukları doldurduğunu ve sesin o nedenle geldiğini düşündüklerini söyledi. (DHA)

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