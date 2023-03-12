Şikago Başkonsolosluğuna 2 sözleşmeli sekreter alınacak

Şikago Başkonsolosluğu Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Şikago Başkonsolosluğuna 2 sözleşmeli sekreter alımı gerçekleştirecek.

Sınav, Şikago/Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.

T.C. ŞİKAGO BAŞKONSOLOSLUĞU

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

ÖNEMLİ: Sınav, Şikago/Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.

T.C. Şikago Başkonsolosluğu’nda münhal bulunan 2 (iki) Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşulunda görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek,

9. Bilgisayar kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Özgeçmiş (CV) (Adayın adresi, telefon numarası ve e-posta adresine de özgeçmişte yer verilmelidir.),

2. Türk pasaportuna sahip adayların pasaport örneği ile işlem görmüş sayfaları (Kariyer Kapısı Platformu’na tek bir doküman halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir.),

3. Nüfus cüzdanının (T.C. Kimlik Kartının) aslı veya onaylı sureti,

4. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurt dışındaki okulların denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuru sırasında “Diğer Belgeleriniz” bölümünden “Denklik Gösterir Belge” alanına denklik belgelerini mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.),

6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişikleri olmadığına dair belge.

Sözkonusu belgelerden e-Devlet sisteminden otomatik olarak çıkmayanların aday tarafından sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya kimlik kartının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 10 Nisan 2023, Pazartesi günü, saat 14.00’de, T.C. Şikago Başkonsolosluğu’nda yapılacaktır.

Yazılı Sınav Konuları:

Türkçeden İngilizceye çeviri (1 saat)

İngilizceden Türkçeye çeviri (1 saat)

Türkçe kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 17 Nisan 2023, Pazartesi günü, saat 14.00’de Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları: Daktilo (Bilgisayar) sınavı

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular 10 Mart 2023 Cuma TSİ 10.00 ile 27 Mart 2023 Pazartesi TSİ 23.59 arasında e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.

Adayların sınava katılabilmeleri için Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yukarıda belirtilen tarihler arasında yapacakları başvurunun yanı sıra, tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini en geç 31 Mart 2023, Cuma günü mesai bitimine kadar (Saat:16.30) T.C. Şikago Başkonsolosluğu’na (455 N Cityfront Plaza Dr., NBC Tower, Suite # 2900, Şikago, IL 60611, Amerika Birleşik Devletleri) iletmeleri gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.

Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için, başvuru işlemlerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden tamamlamaları ve aynı zamanda tüm başvuru belgelerini eksiksiz şekilde işbu duyuruda belirtilen süreler içinde T.C. Şikago Başkonsolosluğu’na ulaştırmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, istihdam edilseler dahi görevlendirmeleri iptal edilecek ve varsa kendilerine ödenmiş olan ücretler yasal faizi ile tazmin edilecektir.

Adaylar, başvurularının değerlendirilmesine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C. Şikago Başkonsolosluğu, 455 N Cityfront Plaza Dr., NBC Tower, Suite # 2900, Şikago, IL 60611, Amerika Birleşik Devletleri

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Şikago Başkonsolosluğu, 455 N Cityfront Plaza Dr., NBC Tower, Suite # 2900, Şikago, IL 60611, Amerika Birleşik Devletleri

Tel: +1 (312) 263-0644, 312 846 4801

E-posta: [email protected]