Şikayet rekoru kırıldı

Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsman) 2020 yılının ilk 10 ayında yapılan başvurular, 2013-2019 arasında yapılan başvuruların toplamından daha fazla oldu. Kurumun kararlarına SGK, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ise uymadığı belirlendi.

KREDİ BAŞVURULARI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Kamu Denetçiliği Kurumu’nun faaliyetlerine ilişkin soru önergesini yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kuruma 2019 yılı sonuna kadar son 7 yılda toplam 80 bin 535 başvuru geldiğini, 2020 yılının ilk 10 ayında ise 87 bin 144 şikayet başvurusu yapıldığını bildirdi. Başkan Şentop, “Bunun nedeni kamu bankalarınca verilen temel destek kredisine ilişkin yapılan başvurulardan kaynaklanmaktadır. Kamu Denetçiliği Kurumu’na Ekim 2020 tarihi itibariyle temel destek kredileri konusundan kaynaklı başvurular 69 bin 405 olmuştur. Bunlardan 66 bin 337’ü incelenmiştir” dedi. 2020 yılının ilk 10 ayında KDK’ya gelen şikayetlerden 6 bin 877’si hakkında incelenemezlik kararı verilirken,147 başvuru geçersiz sayıldı, bin 589 şikayet için de dostane çözüm yoluna gidildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un verdiği bilgilere göre 2020 yılının ilk 10 ayında KDK kararlarına uymayan kamu kurumlarının başında 38 işlem ile, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 36 işlem ile Milli Eğitim Bakanlığı, 18 işlem ile Sağlık Bakanlığı ve 8’er işlem ile Adalet Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı geliyor.

Önerge sahibi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İŞ YÜKÜ ARTTI

“Kamu Denetçiliği Kurumu’nun yaşanan pandemi süreciyle birlikte iş yükü de arttı. Ancak bu durum ayrıca şunu da göstermektedir. Durum iktidarın kamu bankaları eliyle verilen krediler başta olmak üzere pandemi sürecini ne kadar kötü yönettiğinin kanıtıdır. Ombudsmana yapılan başvurular bile pandemi sürecinin iyi yönetilemediğini gösteriyor. Bu süreçte yanında maalesef sosyal devleti göremeyen vatandaşlarımız Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurup, yaşadıkları sorunlara bir çare aramak durumunda kalmışlardır.”