Şikayetçi velinin kaydı yapılmıyor!

Kayıt döneminde yaşanan sıkıntılarla ilgili Özel Okul Velileri Platformu, MEB’e bir rapor sundu. Platform Sözcüsü Özgür Özkan, “Okullara kayda giden veliler, eğitime kapalı okuldan yemek hizmeti satın almaya zorlanıyor. CİMER’e ve Tüketici Hakem Heyeti’ne şikayet eden veliye mobbing uygulanıp, çocuğu okula kaydedilmiyor” dedi.

“KAYIT ŞARTI BASKISI”

Özkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklarımız, 1 yıldır okula gitmiyor. Yemek parası ve KDV’nin iade edilmesi için karar alındı. Ama okullar parayı iade etmek için velilere kayıt yenileme şartı koşuyor. MEB, bu süreçte veliyi çok yalnız bıraktığı için baskı ve suistimaller çok arttı.”

HUKUKÇU GÖRÜŞÜ

“Arabulucuya gitmeden dava açan kaybeder”

Av. Baycan Şabudak:

“Özel okullarda, 1 yıldır yüz yüze eğitim verilmediği için hukuken, ‘sebepsiz zenginleşme’ durumu var. Yüzde 8’den yüzde 1’e inen KDV’nin yüzde 7’lik farkın iadesini veli alamadıysa okuldan sözlü değil mutlaka yazılı talep etmelidir. Yine de ödenmezse, Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir. Ancak davadan önce arabulucuya başvurmak zorunlu oldu. Arabulucuya gitmeden dava açılır ise reddedilir.”

VELİLER NE İSTİYOR?

■ Uzaktan Eğitim Standartları oluşturulup, on-line ücret tarifesi belirlensin.

■ Müfredat, haftalık, günlük ders saat ve süresi yönetmelikte olsun.

■ Sözleşmelere yönetmeliğe aykırı, veliler aleyhine madde eklenmesi engellensin.

■ Yemek hizmeti kayıt şartı olarak, eğitim ücretiyle birlikte alınmasın.

■ Tavan zam hesaplama yöntemi değiştirilip, zam yıllık tüfe oranını geçmesin.

■ Kayıt yenileme şartı. olmaksızın eğitim, yemek ve KDV indirimleri iade edilsin.

■ Okulların çok astronomik fiyata kitap satışı yapması denetlenip, engellensin.