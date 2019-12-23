Sıla da magazini takip ediyor! Paylaşımıyla gösterdi…

Şimdilerde oynadığı reklam filmleri ile gündemde olan şarkıcı Sıla, her ne kadar özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih etse de yine de magazin eklerinin sayfalarında kendisine yer buluyor. Son olarak yaklaşık bir yıldır beraber olduğu Şef Hazer Amani ile 2020’nin ilk ayında evleneceği konuşulan Sıla sosyal medya hesabından kendi gündeminin çok daha farklı olduğunu gösteren paylaşımlara imza atıyor.

SAÇ ESPRİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Birkaç ay öncesine kadar sürekli olarak değiştirdiği saç modelleriyle gündemde olan Sıla, saçlarıyla ilgili yapılan haberleri yakından takip etmiş olacak ki Instagram hesabının hikaye kısmına koyduğu bir fotoğrafın üzerine: “İyi haftalar, hayır yine (!) saçlarımı değiştirmedim. Fotoğraf eski” notunu düştü. Sıla böylelikle magazin muhabirlerine pek konuşmasa da gündemi yakından takip ettiğini ve kendisiyle ilgili haberleri okuduğunu gösterdi.