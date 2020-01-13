Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani’den nikaha saatler kala flaş karar

Bu akşam Nişantaşı’nda bulunan bir mekanda hayatını birleştirmeye hazırlanan Hazer Amani ve Sıla Gençoğlu, düğün mekanları ifşa olduğu için nikahlarını bugün saat 15.30’da Sıla’nın evinde kıydırmaya karar verdi.

Geçtiğimiz aylarda 1 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıma kararı alan ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ve şef Hazer Amani çiftinin düğününün detayları belli oldu. Bu akşam nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çift, nikaha saatler kala ani bir değişiklik yaptı.

SILA BASIN MENSUPLARINDAN RAHATSIZ OLDU!

Dün akşam aileleriyle birlikte yemek yiyen ancak karşısında basın mensuplarını gördüğü için rahatsız olan Sıla Gençoğlu, bugün Nişantaşı’ndaki bir restoranda nikah masasına oturacaktı. Ancak düğün mekanları ifşa olan ünlü çift, nikaha saatler kala mekanı ve saati değiştirdi. İkili, bugün 15.30’da Sıla Gençoğlu’nun evinde nikah masasına oturacak.