Sıla Gençoğlu’ndan uzun süre sonra gelen paylaşım

Şef Hazer Amani ile yaptığı evlilik ile gündeme gelen Sıla Gençoğlu sonrasında eşi ve arkadaşlarıyla birlikte balayı tatili için Roma’ya uçmuştu. Sıla’dan uzun süre sonra ilk sosyal medya paylaşımı geldi.

Yaptığı evlilik ile dikkatleri üzerine çeken Sıla Gençoğlu şimdilerde hem aşkta hem de işte kazanıyor. Roma’da yaptığı balayı tatilini bitirdikten sonra Türkiye’ye dönen Sıla, uzun zamandır devam ettirdiği sosyal medya sessizliğini ülke olarak yaşadığımız felaketler sonrasında bozdu.

Sıla, Van’da yaşanan çığ felaketi sonrasında gerçekleşen uçak kazasının ardından bir Twitter paylaşımında bulundu ve şunları yazdı: