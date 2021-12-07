Sıla organ bağışı yaptı

Yazan:
Alaturka Online
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Şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabından organ bağışı yaptığını duyurdu.

Yayınlanma: 14:58 – 07 Aralık 2021 Güncellenme: 15:02 – 07 Aralık 2021

Sıla organ bağışı yaptı

Sıla, Instagram hesabından organ bağışını yaptığını söyledi, takipçilerine de bu konuda çağrıda bulundu.

Organ bağışı belgesi ile poz veren 41 yaşındaki şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden biraz önce çıktım. Belki bir gün birine hayat veririm umuduyla organ bağışımı yaptım.

* Vesile olduğun için çok teşekkür ederim Ece. Başında durduğun, peşinden koştuğun amaç öyle yüce ki Ece Dağıstan…

* İsteyen kimse kendini tutmasın. Birinin nefesi olabileceğini bilerek yaşamak mutluluk ve çare dolu.

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