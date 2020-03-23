Sıla ‘Uzun İnce Bir Yol’a çıktı

Corona virüsü salgını nedeniyle kendisini ev karantinasına alan şarkıcı Sıla, takipçileriyle sosyal medya üzerinden buluşuyor.
Geçtiğimiz gün Yalın ile evden canlı olarak düet yapan ve büyük beğeni kazanan Sıla, virüs tehlikesini bertaraf etmek için evinde bekleyen insanların moralini artırmak adına dün akşam yeniden sevenleriyle bir araya geldi.
Sıla, söylediği birbirinden güzel şarkılarla adeta mest etti. Aşık Veysel’in, uzun ince bir yol şarkısını söyleyen güzel şarkıcıya binlerce beğeni yağdı.