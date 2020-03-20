Sıla ve Yalın’dan ortak konser

Türkiye’de corona virüs vakalarının yayılmasının ardından vatandaşlara özellikle evde kalma uyarısı yapılırken, şarkıcı Yalın ve Sıla’nın evde kalanlar için sosyal medya hesaplarından verdikleri canlı konser izlenme rekoru kırdı.

Türkiye’de corona virüs vaka sayılarının artmaması adına sosyal medya üzerinden #EvdeKalTürkiye etiketi ile kampanya başlatılarak zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması çağrısı yapıldı. Ünlüler de bu kampanyaya destek vererek kendilerini karantinaya aldı.

ORTAK KONSER

Yalın, Sağlık Bakanlığı’nın uyarısına kulak verip evde kalanlar için sosyal medya sayfasından canlı konser verdi. Ünlü şarkıcının canlı yayınına Sıla da katıldı. İki sanatçının müzik şöleni izlenme rekoru kırdı. Sıla’nın Instagram’da 3.5 milyon takipçisi bulunurken Yalın’ın ise yaklaşık 500 bin takipçisi var.