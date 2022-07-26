Silah ve kılıçla poz veren dernek başkanı gözaltına alındı, adliyeden serbest bırakıldı

Yazan:
Alaturka Online
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Küçükçekmece Rizeliler Derneği Başkanı Ahmet Sivri’nin sosyal medyada silah ve kılıçla poz vermesi polisi harekete geçirdi. Polis şüphelinin evinde, iş yerinde ve dernekte arama yaptı. Aramalarda 7 tüfek ve bir kılıç bulundu. Silahlardan 5’i hakkında işlem yapıldı.

Yayınlanma: 13:40 – 26 Temmuz 2022 Güncellenme:

Silah ve kılıçla poz veren dernek başkanı serbest bırakıldı

Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir fotoğraf tepkilere yol açtı. Küçükçekmece Rizeliler Derneği Başkanı Ahmet Sivri’nin paylaştığı tüfekler ve kılıç üzerine polis harekete geçti.

7 TÜFEK BİR KILIÇ

Ahmet Sivri’nin evinde, dernek binasında ve iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda 7 tüfek ve 1 kılıç bulundu. Silahlardan 5’inin ruhsat süresinin dolduğu anlaşıldı. Kılıçın ise yasa dışı olduğu öğrenildi.

ADLİYEDEN SERBEST BIRAKILDI

Sivri hakkında “Silah Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

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