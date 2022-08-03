Silah zoruyla Suriyeliyi darbedip, gasbettiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Suriye uyruklu Muhammet İ.’yi (27) İzmir’den silah zoruyla kaçırıp darp ve gasbeden 6 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Turgutreis Mahallesinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, Enes Kıran (28), Emrehan İnce (23), Sezer Karabulut (31), Yiğit Koç (24) ve Ercan Çelik (37), Suriyeli uyruklu Muhammet İ.’yi İzmir’de oturduğu evinden silah zoruyla araca bindirip, Bodrum’a getirdi.

Turgutreis Mahallesi’nde M.Y.’ye ait bir oto yıkamaya getirilen Muhammet İ., silah zorluyla B.B. ve Ö.T. isimli kişilerin yerini söylemesi tehdit edilip, ardından cep telefonu gasbedilerek, darbedildi. Olayın ardından oto yıkamadan ayrılan Muhammet İ., jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

JASAT HAREKETE GEÇTİ

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), olayla ilgili çalışma başlattı. JASAT tarafından yapılan çalışma kapsamında, adresleri belirlenen şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 6 şüpheli de yakalanarak, gözaltına alınırken, ev ve araçlarda yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 bıçak ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden oto yıkama sahibi M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Enes Kıran, Emrehan İnce, Sezer Karabulut, Yiğit Koç ve Ercan Çelik, ‘yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘tehdit’ suçlarından tutuklandı. (DHA)

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