Silahla şaka yaparken arkadaşını öldüren sanık yeniden yargılanacak

İSTANBUL (AA) – Küçükçekmece'de silahla şaka yaparken arkadaşının ölümüne neden olan sanık, 5 yıl 10 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanacak.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017 yılında sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma'' suçundan verdiği 5 yıl 10 ay hapis cezasının bozulmasını karara bağladı.

Daire kararında, üniversite öğrencisi sanık Egemen Vardar ile üniversite öğrencisi maktul Yağmur Önüt'ün nişan planı yaptıkları, sanığın babasına ait av tüfeğiyle şaka yaparken silahın ateş almasıyla yaralanan Yağmur Önüt'ün aynı gün vefat ettiği, ikili arasında herhangi bir husumet bulunmadığı kaydedildi.

Kararda, sanığın kendisi dahil üç kişinin bulunduğu küçük ebatlı bir odada elinde bulundurduğu av tüfeği ile oynarken av tüfeğini tam karşısında bulunan Önüt'e doğrulttuğu ve bu sırada eli de tetikte bulunan sanığın, bu şekilde bulundurduğu tüfeğin ateş alabileceğini ve ölüm neticesinin gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, öngördüğü neticenin gerçekleşmemesi için çaba sarf etmediği tespiti yapıldı.

Sanığın "olası kastla öldürme" suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, suç vasfında yanılgıya düşülerek, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan mahkumiyetine karar verildiğine işaret edilerek kararın bozulmasına hükmedildiği bildirildi.

Dosya, Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderildi. Davanın duruşması önümüzdeki günlerde yapılacak.

– Davanın geçmişi

19 Nisan 2016'da sanık Egemen Vardar'ın halasının evinde Yağmur Önüt ile şakalaştıkları sırada tüfeğin ateş alması sonucu Önüt'ün hayatını kaybettiği belirtilen İddianamede, Vardar hakkında, ''bilinçli taksirle ölüme neden olma'' suçundan 4 yıl 6 aydan 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Davaya bakan Küçükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılanması gerektiğine işaret ederek, görevsizlik kararıyla dosyayı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Ocak 2017'de davayı karara bağlamıştı.

Mahkeme, sanık hakkında ''kasten öldürme'' suçundan dava açıldığını, ancak sanığın eyleminin bilinçli taksir aşamasında kaldığı anlaşıldığından, suçun meydana geliş şekli ve bilinçli taksirin derecesi sonucunda 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanığın eyleminde öngördüğü neticeyi istememesine karşın olayın meydana gelmiş olduğunu ifade eden mahkeme, olay bilinçli taksirle gerçekleştiğinden cezanın 7 yıla çıkarılmasına karar vererek, sanığın duruşmalardaki iyi hali sebebiyle cezasının 5 yıl 10 aya düşürülmesine hükmetmişti.