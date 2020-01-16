Silahlanma Yanlısı Eylem Öncesi Neo-Nazi Grup Üyelerine Gözaltı 

ABD’nin Virginia eyaletinde Pazartesi günü yapılması planlanan bireysel silahlanma yanlısı eylem öncesinde FBI, Neo-Nazi bir gruba üye oldukları şüphesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı.

Virginia Valisi Ralph Northam aşırı sağcı grupların silahlarıyla birlikte katılacaklarını söyledikleri eylem öncesinde olağanüstü hal ilan etmiş, Richmond’da bulunan Virginia eyaleti meclisi yakınlarında silah taşınmasını da yasaklamıştı. Polis de silahlanmaya destek vermek üzere yapılacak eylem öncesinde bazı tehditler geldiğini belirtmişti.

Maryland’deki gözaltılar “The Base” adlı Neo-Nazi gruba yönelik olarak FBI tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapıldı. Maryland’de görülen dava dosyasında yer alan bilgilere göre, FBI tarafından gözaltına alınanların isimleri Mark Lemley, Patrik Jordan Mathews ve William Garfield Bilbrough. Patrick Jordan Mathews’un ırkçı gruplarla bağlantıları sebebiyle Kanada ordusundan atılan ve ABD’ye de Kanada’dan yasa dışı şekilde giren eski bir asker olduğu belirtiliyor.

Gözaltına alınan 3 kişi eyaletlerarası silah ticaretiyle suçlanıyor. FBI’ın Neo-Nazi grubun üyeleri arasındaki şifreli konuşmaları bir süredir takip ettiği, grup üyelerinin azınlıklara yönelik şiddet içerikli eylem düzenleme konusunda planlar yaptıkları belirtiliyor.

FBI Direktörü Christopher Wray birkaç ay önce Kongre’de verdiği ifadede Amerikalı Neo-Nazilerin yurtdışında ırkçı gruplarla temasta olduklarını ve bazen eğitim için yurtdışına gittiklerini söylemişti.

Bireysel silahlanmaya destek veren binlerce kişinin Virginia eyaletinin başkenti Richmond’da, Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu eyalet meclisinin bireysel silahlanma yasalarını sıkılaştırma adımına tepki göstermek üzere toplanması bekleniyor.

Daha güçlü bireysel silahlanma yasalarının çıkarılması vaadinde bulunarak eyalet meclisinde Demokratlar’ın çoğunluğu ele geçirdiği Virginia ABD’de silah taşıma hakkı konusundaki tartışmanın odak noktalarından biri. Bireysel silahlanma hakkını savunan grupların çoğu ABD anayasasının bu hakkı güvence altına aldığını savunuyor.