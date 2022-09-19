Silahlı saldırıda eşi öldürülen Hacı Güler: Beni de öldürmeden teslim olmayacağını söylemiş

İstanbul Fatih’te kimlik kontrolü yapan iki polis memuruna silahla ateş ederek yaralayan Güven Güler’in, saldırıdan önce öldürdüğü yengesi Güllü Güler’in eşi, amcası Hacı Güler, Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yaptı. Güler “Beni de öldürmeden teslim olmayacağını söylemiş” dedi.

Başakşehir’de sabah 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan saldırgan, Fatih’te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vurduktan sonra kaçmıştı. Polis saldırganın yakalanması için kapsamlı çalışma sürdürürken, öldürülen Ergül Maden (28) ve Güllü Güler (61) yakınları, cenazeleri teslim almak için Adli Tıp Kurumu’na geldi.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Güllü Güler’in eşi, saldırganın amcası Hacı Güler, olayla ilgili açıklama yaptı. Hacı Güler, şunları söyledi:

* “Güven benim yeğenim, babası ve kendisi sürekli beni ve eşimi tehdit ediyordu. Eski bir evimiz vardı, ona el koydular, hiçbir şey diyemedik, tapusunu aldılar. Sabah 05.00-06.00 sıralarında evime geldi, kapıyı açmadım.

* Üst katımda oturan kızım kapıyı açtı, yukarı çıktı. Eşim ‘Ben de gideyim’ dedi, izin vermek istemedim ama, gitti. Eşim gittikten 5-10 dakika sonra, 4-5 el silah sesi duydum. Silah seslerinden sonra aşağı inme sesini duydum, çıkamadım. Yukarı çıktığımda eşimin hayatını kaybetmiş olduğunu gördüm, kızım ise ağır yaralıydı. O da boynundan vurulmuştu, yoğun bakımda.

* Damadımın durumu iyi, o da kolundan yaralandı. İnsan değiller, tek arzum yasalar görevini yapsın. Bu insanlar dışarıda gezmesin. Can alıyorlar, 3-4 insanı birden öldürüyorlar. Beni de öldürmeyi planlıyor. Alacakları verecekleri yok, evime el koymuş. Bırak, bizi öldürme diyoruz. Beni de öldürmeden teslim olmayacağını söylemiş.” DHA

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