Bir cilt rahatsızlığı olduğunu öğrenilen güzel oyuncu kliniğe gittiğini söyledi. Şener Özbayraklı’dan evlenme teklifi almadığını söyleyen Şilan Makal, “İkimiz de odunuz. Hiç romantik değiliz. Öyle şeyler beklemiyorum. Zaten uzun zamandır evlilik konuşuyorduk, evlenelim dedik, o şekilde karar aldık” diye konuştu.

ARTVİN’DE KIR DÜĞÜNÜ

Hiç gelinlik giyme hayalinin olmadığını söyleyen Makal, “Benim hiç o tarz hayallerim olmadı. Ne gelinlik ne de düğün, bana kalsa düğün yapmayı da istemiyorum. Zaten Aileler istediği için düğün yapıyoruz” diyerek sözlerine deva etti. Şilan Makal yazın Artvin’de kır düğünü yapacaklarını söyleyerek sözlerini noktaladı.