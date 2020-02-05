Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı

Futbol kariyerine Galatasaray’da devam eden Şener Özbayraklı ile oyuncu Şilan Makal evlilik yolunda ilk adımı attı. Son olarak Yeni Gelin dizisinde rol alan oyuncu Şilan Makal, sosyal medya hesabı üzerinden dün akşam gerçekleşen nişanla ilgili pyalaşımda bulundu. Bu özel güne ait sadece bir kare yayınlamayı tercih eden güzel oyuncu sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı.

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen Şilan Makal, “Yoğun, yorucu fakat bir o kadar da keyifli bir süreçten geçiyorum. Bugün çok şükür en önemli olan şeylerden birisi olan gelinliğimi satın aldım. Artık gelinlik tamam” diye konuşmuştu.