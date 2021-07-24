Şile’de bugün de denize girmek yasaklandı

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Alaturka Online
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İstanbul Şile Kaymakamlığı tarafından denize girme yasağıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

* İlçemizde meydana gelen hava olayları yakından takip edilerek Meteorolojik raporlar ve sahada görevli kurumlardan alınan bilgiler doğrultusunda bugün sabah saatlerinden itibaren sahillerimizde denize girmek Kaymakamlığımızca yasaklanmıştır.

* Bölgemizde Kuzey Doğudan esen 3-5 şiddetinde rüzgar, 1 ila 2 metre yüksekliğinde dalga ve hortum olarak adlandırılan ‘yıkıcı güce sahip bir doğa olayı’ gözlemlenmiştir. Alınan önlemler ve kıymetli vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşımlarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır.

* Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava/deniz raporlarıyla 25.07.2021 Pazar günü erken saatlerden itibaren gün boyunca; Rüzgar, Kuzey Doğudan 3-5 şiddetinde yer yer 6 şiddetinde, Dalga Yüksekliği, 1 ila 2.5 metre ve sağanak yağış tahmini bildirilmiştir.

* Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan aldığımız anlık bilgilere göre; ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin halihazırda 1 ila 2,5 metre arasında olduğu tespit edilmiştir.

* Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporları ve bölgedeki hava/deniz durumunun değerlendirilmesi neticesinde; kaymakamlığımızca 25.07.2021 Pazar günü, ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak amacıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır.

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