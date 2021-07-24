Şile’de denize girmek yasaklandı

Şile Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bugün rüzgarın kuzey doğudan 3 ila 5, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre olacağı, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren daha şiddetli eseceği, dalga yüksekliğinin de buna bağlı olarak artacağı tahmin edilmektedir. Yarın rüzgarın kuzey doğudan 3-5 şiddetinde yer yer 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1.5 ila 2.5 metre olacağı hava / deniz raporlarıyla bildirilmiştir” denildi.

“YOĞUN DALGA VE AKINTI NEDENİYLE GÜN BOYU DENİZE GİRMEK YASAKLANMIŞTIR”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Sahada görevli bulunan Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı’mız ve plajlarımızda görevli cankurtaranlarımızdan aldığımız anlık hava/deniz durumuna ilişkin raporlara göre dalga yüksekliğinin ilçemiz plajlarında hali hazırda 1 ila 2 metre arasında olduğu tespit edilmiştir.

* Meteroloji Genel Müdürlüğü hava/deniz raporları ve bölgedeki hava durumunun değerlendirilmesi neticesinde bugün ilçemiz sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak aracıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır.

* Yarın hava/deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevlilerimiz tarafından takip edilecek deniz durumuna göre bilahare değerlendirme yapılacaktır.

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