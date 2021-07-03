Şile’de dereler taştı, mahalle sular altında kaldı

Türkiye’nin birçok yerinde etkili olan sağnak, dolu yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen hortum korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Şereflikoçhisar ilçesinin Tuzgölüne yakın kısmındaki mahallelerde hortum oluştu. İlçenin bir çok yerinden gözüken hortum ilçe sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İlk alınan bilgilere göre hortum sırasında her hangi bir hasar oluşmadı.

İstanbul’da Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Şile Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi üzerindeki dere, taştı. Sel suları evlerde su baskınına neden oldu.

Çavuşbaşı Mahallesi’nde evler sular altında kaldı. Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatıldı. Su basan mahalle havadan görüntülendi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evlerinde mahsur kalan bazı kişileri kurtardı. Su tahliye çalışmaları devam ediyor.

(DHA)

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