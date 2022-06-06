Şile’de plajın bir bölümünün kapatılmasına tepki

İstanbul Şile’deki Ağlayankaya Plajı’nda Şile Belediyesi tarafından plajın bir bölümü ‘Kadınlar Plajı’ yapılacağı gerekçesiyle kapatıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, “Kıyı kenar çizgisi tüm halka açıktır. Kimse çeviremez, kapatamaz” dedi.

Sözcü İstanbul

İstanbul Şile Balibey Mahallesi’ndeki Ağlayankaya Plajı’nın bir bölümünün Şile Belediyesi tarafından Şile Kadınlar Plajı Projesi kapsamında kapatıldı. Bölgeden fotoğrafları SÖZCÜ WhatsApp Haber Hattı’na ulaştıran vatandaşlar, plajın kapatılmasına tepki gösterdi.

“BİZ BURALARDA YÜZDÜK, TORUNLARIMIZ DA YÜZSÜN İSTİYORUZ”

Bölge sakini bir vatandaş, “Kıyı Kanunu’nun 4. ve 5. maddesinde ‘denize 50 metreden yakın yerler herkesin kullanımına açıktır’ deniliyor. Buraların elimizden kayıp gitmesini istemiyoruz. Biz buralarda yüzdük, torunlarımız da yüzsün istiyoruz” dedi.

“KIYI KENAR ÇİZGİSİ TÜM HALKA AÇIKTIR, KİMSE ÇEVİREMEZ, KAPATAMAZ”

Başka bir vatandaş ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

* “Şile Ağlayankaya’da kumsalı ve denizi bölerek kapatılması bizi çok üzdü. Bunu yapanın belediye olması ayrı bir üzücü.

* Şileliyiz biz. Memleketimizde başka kanunsuzluğu belediye yaparsa, güzel memleketimizi nasıl koruyacağız? Nasıl gelecek neslimize bırakacağız?

* İnsan bu devirde utanç duyuyor bu çirkinliklerden. Kıyı kenar çizgisi tüm halka açıktır. Kimse çeviremez, kapatamaz.”