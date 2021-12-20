Şili’de devlet başkanlığı seçimini solcu aday kazandı

Şili’de demokrasi tarihinin en kutuplaşmış seçiminde, solcu aday Boric, sağcı rakibi Kast’a karşı rahat kazandı.

Sozcu.com.tr

Şili’de dün düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini, 2019’daki hükümet karşıtı protestolarda öne çıkan eski öğrenci hareketi lideri ve Kongre üyesi 35 yaşındaki solcu aday Gabriel Boric kazandı.

Şili Komünist Partisi’nin de yer aldığı geniş bir koalisyon tarafından desteklenen Boric yüzde 56, Cumhuriyetçi Parti’nin sağcı asayı Jose Antonio Kast ise yüzde 44 oy aldı.

Ülkenin en genç devlet başkanı olan Boric, Twitter hesabından, “Teşekkürler Şili. Devam ediyoruz!” mesajını paylaştı.

Ülkede 1990’daki demokrasiye geçiş sonrasının en kutuplaşmış seçimi, aynı zamanda yüzde 55,6 ile katılımın en yüksek olduğu seçimlerden biri oldu.

Boric, başkent Santiago’da binlerce coşkulu destekçisine yaptığı zafer konuşmasında, tüm Şili halkı için çalışacağını söyledi.

Seçimi kaybeden Kast da, sosyal medya hesabından Boric’i tebrik etti ve birlik çağrısı yaptı.

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