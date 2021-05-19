Şili'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

SANTIAGO (AA) – Güney Amerika ülkesi Şili'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin'e destek olmak için konvoy düzenledi.

Filistin kökenli Şili vatandaşlarının çağrısıyla yaklaşık bin kişi başkent Santiago'da arabalarıyla konvoy oluşturarak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Santiago'nun Las Condes bölgesindeki Filistin Spor Kulübü önünde toplananlar, Filistin halkına destek olmak için arabalarıyla 10 kilometreden fazla yol yaptı, korna çalarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Konvoydaki dijital ekranlı kamyonette yer alan "Daha fazla ırkçılığa hayır" ve "Filistin'i kurtaralım" yazılarıyla İsrail'in saldırılarına dikkat çekildi.

Kefiye giyen ve Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı pankartlar taşıdı.

Yaklaşık 500 bin Filistin kökenlinin yaşadığı tahmin edilen Şili, Orta Doğu dışında en çok Filistinliye ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alıyor.

﻿- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik, "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 217 kişi yaşamını yitirdi, 1500 kişi de yaralandı.