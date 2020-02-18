Şili’de olaylı maç! Telefon ve havai fişek…

Şili Premier Ligi’nin 4. haftasında Colo Colo ile Universidad Catolica karşı karşıya geldi. Estadio Monumental David Arellano’da oynanan maç istenmeyen olaylara sahne oldu.

Konuk takım 46 ve 69. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 önce geçince maçın 70. dakikasında olaylar başladı! Colo Colo taraftarları önce rakip kaleci Matías Dituro’ya cep telefonu fırlattı! Telefon aslında sahaya atılan en masum yabancı maddeydi çünkü sahaya havai fişek ardından da bozuk para yağmuru yağdı! Kaleci Dituro ise sahaya atılan cep telefonu ile aramayı cevaplandırır gibi yaparak takım arkadaşına verdi. Colo Colo taraftarları kendi futbolcularına da zarar verdi. Takımın hücum oyuncusu Blandi’nin hemen yanında patlayan fişek oyuncunun geçici sağırlık yaşamasına neden oldu.

Maçın hakemi Peiro Maza Gomez maçın bitimine 19 dakika kala karşılaşmayı tatil etti.

SAHA DIŞI DA KARIŞTI

Olaylar sadece yeşil zemin içerisinde kalması. Stat dışında da istenmeyen taşkınlıklar yaşandı. Yemek stantlarının olduğu bölümde de taraftarlar kavga etti.

Colo’nun başkan yardımcısı Harold Mayne-Nicholls, “Açık bir güvenlik zaafı vardı. Olaya karışanları tespit edip şikayetçi olacağız ve bir daha stadyumu girmelerini yasaklayacağız” dedi.