Silivri’de silahlı kavga: 4’ü ağır, 9 yaralı 

İstanbul’un Silivri ilçesi Fatih mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4’ü ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Fatih Mahallesi Hastane Caddesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 2 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, asayiş ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kavganın çıktığı bölgede ve Silivri Devlet Hastanesi’nde çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)