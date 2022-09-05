Silivri’de yangın! Elektrikler kesildi

Yazan:
Alaturka Online
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Silivri’de elektrikli ev aletleri üretilen bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. BEDAŞ ekipleri önlem amacıyla Alipaşa Mahallesi’nin elektriğini kesti.

Yayınlanma: 21:27 – 05 Eylül 2022 Güncellenme:

Silivri’de yangın! Elektrikler kesildi

Alipaşa Mahallesi Derinyol Sokak’ta bulunan, tek katlı 4 ayrı bölümden oluşan elektrikli ev aletleri üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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ELEKTRİKLER KESİLDİ

Çevredeki tarlalarda çalışan iş makineleri fabrikayı çevreleyen duvarları yıktı. Yaklaşık 10 dönüm alanda yer alan fabrikada etkili olan yangın rüzgarın da etkisiyle batı bölümünde yoğunlaştı.

BEDAŞ ekipleri önlem amacıyla Alipaşa Mahallesi’nin elektriğini kesti. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. AA

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