Şimdi 13 yaşında! Futbol oynadıktan sonra kalp krizi geçiren Süleyman öldü

Mardin’in Midyat ilçesinde ortaokul öğrencisi Süleyman Nayif Süleyman (13), arkadaşlarıyla futbol oynadıktan sonra gittiği evlerinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Süleyman Nayif, kurtarılamadı.
Irak’ın Sincar bölgesinde, terör örgütü IŞİD’ın saldırılarına maruz kaldıktan sonra Midyat ilçesine gelen Süleyman ailesinin oğulları Süleyman Nayif, arkadaşlarıyla 5 Kasım’da Gölcük Mahallesi’nde futbol oynadıktan sonra eve gitti.
Midyat Belediyesi Ortaokulu 5inci sınıf öğrencisi olan Süleyman Nayif, yemek yedikten sonra aniden fenalaştı.
Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Süleyman Nayif, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Süleyman Nayif, ailesi tarafından Sincara götürülerek toprağa verildi.
Türkiye’ye dönen aileyi Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Midyat Belediyesi Ortaokul Müdürü Zeki Kaya ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu. (DHA)