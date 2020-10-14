Şimdi kazanma zamanı

Uluslar B Ligi 3. Grup’ta yer alan Türkiye, ilk galibiyeti için sahada… Rakip Sırbistan… Millilerimiz, rakibiyle tarihinde yaptığı ilk maç olma özelliği taşıyan 6 Eylül’deki mücadeleden beraberlikle ayrılmıştı. Ay-Yıldızlılar, Almanya ve Rusya maçlarında gösterdiği performansı Sırplar önünde de arttırmanın planlarını yapıyor. Milliler, final periyoduna girilirken zirve ile arayı kapatmak istiyor.

Gruptaki diğer maçta ise lider Rusya ile en yakın takipçisi Macaristan, Moskova’da karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11’LER

TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki, Mert Çetin, Merih, Umut, Okay, Ozan, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak

SIRBİSTAN: Rajkovic, Kolaraov, Mitrovic, Milenkovic, Tumbakovic, Lukic, Gudelj, Gacinovic, Ljajic, Mledenovic, Jovic, Mitrovic

ARTÇI ŞOK ÇAĞLAR

Rusya maçında adalesindeki çekme nedeniyle forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, Sırbistan karşılaşmasının kadrosuna da alınmadı. Ozan Kabak’ın cezalı olması ve Kaan Ayhan’ın daha önce kadrodan çıkarılmasıyla stoperde sıkıntı oluştu.

Mert Müldür’ün bu akşam Merih Demiral’ın partneri olması bekleniyor.

Sırplar ise Dusan Tadic, Luka Milivojevic, Emil Rockov, Marko Grujic, Strahinja Pavlovic, Aleksandar Katai ve Sasa Zdjelar’ı İstanbul’a getirmedi.

“10 YILA DAMGA VURACAĞIZ”

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu. “Oyun açısından iyi durumda olsak da puan olarak iyi değiliz” diyen Güneş, Uluslar Ligi’ndeki ana hedef olarak kalan üç maçı kazanmayı ve gelişerek daha iyi oynamayı koyduklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa Şampiyonası’na ve 2022 Dünya Kupası’na gidecek bu takımın 5-10 yıla damga vurmasını bekliyoruz. Umut veriyoruz. İnancımız yüksek. Sabırlı olmalıyız. Takım olmak kolay değil.”

MİLLİLER’E VIP SEYİRCİ

Pandemi sonrası normalleşme çalışmaları kapsamında Türkiye-Sırbistan maçına da seyirci alınacak. TT Stadı locaları yüzde 50 kapasite ile açılacak. TFF Sağlık Kurulu’nun tüm tedbirlerinin uygulanması şartı ile maçı TFF’nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirler izleyebilecek. Statta bilet satışı