Şimdi okullu olduk sınıfları doldurduk – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Şimdi okullu olduk sınıfları doldurduk” başlıklı 6 Kasım 2021 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.

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Şimdi okullu olduk sınıfları doldurduk

İstanbul büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, şu anda İstanbul’da 2.5 milyon mülteci-sığınmacı olduğunu açıkladı.

İstanbul valisi derhal yalanladı…

“Resmi rakamlara göre açıklama yapmalıdır, İstanbul’da 535 bini Suriyeli, 1 milyon 179 bin yabancı var” dedi.

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İstanbul’da bu açıklamaların yapıldığı gün… Yeniçağ gazetesinin Hatay Reyhanlı temsilcisi Halit İri, örnek bir habercilik yaptı.

İlçe milli eğitim müdürlüğüne dilekçe verdi, Reyhanlı’daki okullarda kaç Türk öğrenci, kaç Suriyeli öğrenci olduğunu sordu.

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Hem değerli gazeteci Halit İri’ye teşekkür ederim, hem de gazeteciyi terslemek yerine, medeni insanlar gibi cevap veren ilçe milli eğitim müdürlüğüne yurttaş olarak teşekkür ederim. Bazı örnekler şöyle…

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Esenlik anaokulu

33 Suriyeli, 6 Türk

Hamza Hürol anaokulu

54 Suriyeli, 27 Türk

1 Mayıs Şehitleri ilkokulu

434 Suriyeli, 354 Türk

Cumhuriyet ilkokulu

460 Suriyeli, 565 Türk

Eşref Mursaloğlu ilkokulu

669 Suriyeli, 765 Türk

Davutpaşa ilkokulu

120 Suriyeli, 14 Türk

Jandarma ilkokulu

329 Suriyeli, 184 Türk

Büyükvelioğlu ilkokulu

445 Suriyeli, 475 Türk

Şehit Mehmet Bağışlar ilkokulu

69 Suriyeli, 68 Türk

Şehit Cuma Mercimek ilkokulu

564 Suriyeli, 230 Türk

Uzunkavak İlkokulu

100 Suriyeli, 78 Türk

15 Temmuz Şehitleri

imam hatip ortaokulu

917 Suriyeli, 110 Türk

11 Mayıs Şehitleri ortaokulu

368 Suriyeli, 137 Türk

8 Temmuz ortaokulu

406 Suriyeli, 281 Türk

Şehit Cuma Mercimek ortaokulu

193 Suriyeli, 62 Türk

Mehmet Akif Ersoy

kız imam hatip lisesi

627 Suriyeli, 510 Türk

Reyhanlı meslek Anadolu lisesi

632 Suriyeli, 509 Türk

Ebu Ubeyde imam hatip lisesi

403 Suriyeli, sıfır Türk!

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Yavuz Sultan Selim ilkokulu

268 Suriyeli, 128 Türk…

Suriye’yi muhteşem ordusuyla Yavuz Sultan Selim fethetmişti, Suriyeliler ellerinde poşetlerle yürüye yürüye geldi, bizi fethetti.

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Mehmet Akif Ersoy ilkokulu

619 Suriyeli, 527 Türk…

Ne diyordu Mehmet Akif?

Hüsrana rıza verme, azmi bırakma

Kendin yanacaksan bile, evladını yakma!

Sahipsiz memleketin batması haktır

Sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır!

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Tayfur Sökmen ilkokulu

50 Suriyeli, 71 Türk…

Kimdir Tayfur Sökmen?

Kuvayı Milliye kahramanımız, Türkiye’ye katılan Hatay Devleti’nin ilk, tek ve son cumhurbaşkanı… Okulun yarısı Suriyeli.

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Atatürk ortaokulu

443 Suriyeli, 401 Türk…

Atatürk’ün adını taşıyan okulda bile azınlığa düştük.

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Dedim ya, bazı örnekler böyle… Listeye tek tek baktığımızda, Reyhanlı’da Suriyeli öğrencisi olmayan okulumuz yok.

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Toplam 45 bin öğrenci var.

18 bini Suriyeli.

Bu orana dikkat lütfen…

Çünkü, resmi rakamlara bakıyoruz, Hatay’da 4 kişiden 1’i Suriyeli.

Ama, öğrenci sayısına bakıyoruz, neredeyse 2 öğrenciden 1’i Suriyeli.

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Suriyeliler uyum mu sağlıyor…

Yoksa bizim çocuklarımız asimile mi oluyor?

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81 şehrimizin 81’inde de Suriyeli var.

Sadece bir ilçemizdeki tablo bu.

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E, bu çerçevede, “resmi rakamlara göre açıklama yapmalıdır” diyen İstanbul valisinden, resmi olarak açıklama yapmasını rica ediyorum…

İstanbul’da hangi okullarda, özellikle Esenyurt, Bağcılar, Fatih, Sultangazi, Başakşehir’de, hangi okullarda kaç Suriyeli öğrenci var?

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Madem, Ekrem İmamoğlu’nun söylediği kadar mülteci-sığınmacı yok, o halde hangi okulda ne kadar Suriyeli öğrenci olduğunu açıklamakta da sakınca yoktur herhalde, değil mi?

Yılmaz Özdil