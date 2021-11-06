Şimdi okullu olduk sınıfları doldurduk – Yılmaz Özdil yazdı.
Yılmaz Özdil’in “Şimdi okullu olduk sınıfları doldurduk” başlıklı 6 Kasım 2021 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.
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Şimdi okullu olduk sınıfları doldurduk
İstanbul büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, şu anda İstanbul’da 2.5 milyon mülteci-sığınmacı olduğunu açıkladı.
İstanbul valisi derhal yalanladı…
“Resmi rakamlara göre açıklama yapmalıdır, İstanbul’da 535 bini Suriyeli, 1 milyon 179 bin yabancı var” dedi.
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İstanbul’da bu açıklamaların yapıldığı gün… Yeniçağ gazetesinin Hatay Reyhanlı temsilcisi Halit İri, örnek bir habercilik yaptı.
İlçe milli eğitim müdürlüğüne dilekçe verdi, Reyhanlı’daki okullarda kaç Türk öğrenci, kaç Suriyeli öğrenci olduğunu sordu.
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Hem değerli gazeteci Halit İri’ye teşekkür ederim, hem de gazeteciyi terslemek yerine, medeni insanlar gibi cevap veren ilçe milli eğitim müdürlüğüne yurttaş olarak teşekkür ederim. Bazı örnekler şöyle…
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Esenlik anaokulu
33 Suriyeli, 6 Türk
Hamza Hürol anaokulu
54 Suriyeli, 27 Türk
1 Mayıs Şehitleri ilkokulu
434 Suriyeli, 354 Türk
Cumhuriyet ilkokulu
460 Suriyeli, 565 Türk
Eşref Mursaloğlu ilkokulu
669 Suriyeli, 765 Türk
Davutpaşa ilkokulu
120 Suriyeli, 14 Türk
Jandarma ilkokulu
329 Suriyeli, 184 Türk
Büyükvelioğlu ilkokulu
445 Suriyeli, 475 Türk
Şehit Mehmet Bağışlar ilkokulu
69 Suriyeli, 68 Türk
Şehit Cuma Mercimek ilkokulu
564 Suriyeli, 230 Türk
Uzunkavak İlkokulu
100 Suriyeli, 78 Türk
15 Temmuz Şehitleri
imam hatip ortaokulu
917 Suriyeli, 110 Türk
11 Mayıs Şehitleri ortaokulu
368 Suriyeli, 137 Türk
8 Temmuz ortaokulu
406 Suriyeli, 281 Türk
Şehit Cuma Mercimek ortaokulu
193 Suriyeli, 62 Türk
Mehmet Akif Ersoy
kız imam hatip lisesi
627 Suriyeli, 510 Türk
Reyhanlı meslek Anadolu lisesi
632 Suriyeli, 509 Türk
Ebu Ubeyde imam hatip lisesi
403 Suriyeli, sıfır Türk!
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Yavuz Sultan Selim ilkokulu
268 Suriyeli, 128 Türk…
Suriye’yi muhteşem ordusuyla Yavuz Sultan Selim fethetmişti, Suriyeliler ellerinde poşetlerle yürüye yürüye geldi, bizi fethetti.
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Mehmet Akif Ersoy ilkokulu
619 Suriyeli, 527 Türk…
Ne diyordu Mehmet Akif?
Hüsrana rıza verme, azmi bırakma
Kendin yanacaksan bile, evladını yakma!
Sahipsiz memleketin batması haktır
Sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır!
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Tayfur Sökmen ilkokulu
50 Suriyeli, 71 Türk…
Kimdir Tayfur Sökmen?
Kuvayı Milliye kahramanımız, Türkiye’ye katılan Hatay Devleti’nin ilk, tek ve son cumhurbaşkanı… Okulun yarısı Suriyeli.
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Atatürk ortaokulu
443 Suriyeli, 401 Türk…
Atatürk’ün adını taşıyan okulda bile azınlığa düştük.
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Dedim ya, bazı örnekler böyle… Listeye tek tek baktığımızda, Reyhanlı’da Suriyeli öğrencisi olmayan okulumuz yok.
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Toplam 45 bin öğrenci var.
18 bini Suriyeli.
Bu orana dikkat lütfen…
Çünkü, resmi rakamlara bakıyoruz, Hatay’da 4 kişiden 1’i Suriyeli.
Ama, öğrenci sayısına bakıyoruz, neredeyse 2 öğrenciden 1’i Suriyeli.
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Suriyeliler uyum mu sağlıyor…
Yoksa bizim çocuklarımız asimile mi oluyor?
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81 şehrimizin 81’inde de Suriyeli var.
Sadece bir ilçemizdeki tablo bu.
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E, bu çerçevede, “resmi rakamlara göre açıklama yapmalıdır” diyen İstanbul valisinden, resmi olarak açıklama yapmasını rica ediyorum…
İstanbul’da hangi okullarda, özellikle Esenyurt, Bağcılar, Fatih, Sultangazi, Başakşehir’de, hangi okullarda kaç Suriyeli öğrenci var?
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Madem, Ekrem İmamoğlu’nun söylediği kadar mülteci-sığınmacı yok, o halde hangi okulda ne kadar Suriyeli öğrenci olduğunu açıklamakta da sakınca yoktur herhalde, değil mi?
Yılmaz Özdil