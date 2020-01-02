Simge Aköz: ‘Şansımız çok yüksek’

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Simge Aköz, 7-12 Ocak tarihleri arasında Hollanda’da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri’ne dair soruları yanıtladı. İşte Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen röportaj:

Harika geçen Avrupa Şampiyonası sonra yeniden Milli takım dönemindeyiz. Milli takım senin için ne ifade ediyor ?

Ankara’da kendi seyircimizin önünde Avrupa Şampiyonası oynamak harika bir duyguydu. Her sahaya çıktığımızda inanılmaz güzel duygular hissettik. Milli takımda bulunmak, her zaman gurur verici. Önümüzdeki olimpiyat elemelerinde de ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, olimpiyatlara gitme hakkı elde etmek istiyoruz.

Filenin Sultanları, Tokyo 2020 Elemeleri öncesi basınla buluştu Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda`da düzenlenecek olan 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri öncesinde basınla bir araya geldi. Başantrenör Giovanni Guidetti, her şeyin mümkün olduğunun farkındayız ve Tokyo biletini almak için de yapabileceğimiz her şeyi yapacağız dedi. İlgili Haberi Oku

Olimpiyatlara gitme şansımızı nasıl görüyorsun ?

İyi bir grupta olduğumuzu düşünüyorum. Grubumuzda yer alan tüm ekipler, mücadeleyi bırakmayan takımlar ancak şansımızı çok yüksek görüyorum. Kolay olmayacaktır. Olimpiyatlar, her sporcunun kariyerinde olmasını istediği en yüksek noktalardan biri. Umarım, bu elemeleri çok güzel bir şekilde geride bırakarak Tokyo biletini alırız.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı`nın başarılı liberosu Simge Aköz, EuroVolley öncesi Sözcü SKOR`a konuştu: `O kadar bırakmak istediğim dönem oldu ki…` Macaristan, Polonya, Slovakya ve Türkiye’nin ortaklaşa düzenlediği 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası başlıyor. Milli Takımımız`ın yer aldığı A Grubu maçlarına Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapıyor. 2003`ten sonra ilk kez ülkemizin ev sahipliği yaptığı organizasyon öncesi Milli Takım`ın ve Eczacıbaşı Vitra`nın başarılı liberosu, takımın enerji kaynaklarından biri olan Simge Aköz, sorularımızı yanıtladı. Simge, Filenin Sultanları`nın hedeflerini ve kendi hikayesini Sözcü Skor`a aktardı. Başarılı oyuncu gençlere ve ailelere de hem mesajlar verdi hem de tavsiyelerde bulundu. İlgili Haberi Oku

Gruptaki rakiplerimiz hakkında ne düşünüyorsun, nasıl bir turnuva bizleri bekliyor ?

Almanya ve Belçika, benzer oyun sistemine sahip iki takım. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmıyorlar. Çok büyük yıldız isimleri yok ama takım oyun oynuyorlar. Eminim ki önce grup aşamasında ardından diğer karşılaşmalarda güzel sonuçlar alacağız.

Hollanda’da sizi destekleyecek Türk taraftarlarımıza neler söylemek istersin ?

Hollanda’da yaşayan vatandaşlarımızın bizi yalnız bırakmayacağına eminim. Ankara’da inanılmaz güzel bir atmosfer vardı. Hollanda’daki seyircilerimizden de aynı desteği bekliyoruz.