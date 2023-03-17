Simge Fıstıkoğlu Sözcü TV’de

BAŞARILI HABER SPİKERİ VE SUNUCUSU EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR
KISA süre önce yayın hayatına başlayan SÖZCÜ TV gücüne güç katmaya devam ediyor. 20 Mart’tan itibaren Ana Haber’de Fatih Portakal’la fark yaratacak SÖZCÜ TV, tartışma programlarına da yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Başarılı haber spikeri ve sunucusu Simge Fıstıkoğlu, bundan böyle SÖZCÜ TV’de olacak. Kısa bir aradan sonra ekranlara geri dönecek Simge Fıstıkoğlu, 22 Mart Çarşamba gününden itibaren Ana Haber’in hemen ardından tartışma programında izleyicisiyle buluşacak. Her hafta çarşamba ve cuma günleri saat 21.00’de başlayacak programda Türkiye’nin gündemi masaya yatırılacak. Yaşananlar tarafsız ve şeffaf yorumlarla aktarılacak.
Başarılı kariyer yeni adresinde
BEYOĞLU Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Simge Fıstıkoğlu, televizyon dünyasına 2006 yılında Habertürk TV’de spor spikeri ve editörü olarak giriş yaptı. 2009’da Türkiye’nin ilk kadın spor müdürü olan Fıstıkoğlu, 2011’de haber programcılığına geçti. Başarılı spiker ve sunucu bundan böyle SÖZCÜ TV’de izleyicisiyle buluşacak.