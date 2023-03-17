Simge Fıstıkoğlu Sözcü TV’de

BAŞARILI HABER SPİKERİ VE SUNUCUSU EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

KISA süre önce yayın hayatına başlayan SÖZCÜ TV gücüne güç kat­maya devam ediyor. 20 Mart’tan itibaren Ana Haber’de Fatih Por­takal’la fark yaratacak SÖZCÜ TV, tartışma programlarına da yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Başa­rılı haber spikeri ve sunucusu Sim­ge Fıstıkoğlu, bundan böyle SÖZCÜ TV’de olacak. Kısa bir aradan sonra ekranlara geri dönecek Simge Fıstı­koğlu, 22 Mart Çarşamba gününden itibaren Ana Haber’in hemen ardın­dan tartışma programında izleyici­siyle buluşacak. Her hafta çarşamba ve cuma günleri saat 21.00’de başlayacak programda Türkiye’nin gündemi masaya yatırılacak. Yaşa­nanlar tarafsız ve şeffaf yorumlarla aktarılacak.

Başarılı kariyer yeni adresinde

BEYOĞLU Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Simge Fıstıkoğlu, televiz­yon dünyasına 2006 yılında Habertürk TV’de spor spikeri ve editörü olarak giriş yaptı. 2009’da Türkiye’nin ilk kadın spor müdürü olan Fıstıkoğlu, 2011’de haber programcılığına geçti. Başarılı spiker ve sunucu bundan böyle SÖZCÜ TV’de izleyicisiyle buluşacak.