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16 Nisan 2023
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Simge ile Pazar Sohbetleri

Alaturka Online
Alaturka Online

Sanat, iş, spor, eğitim ve daha pek çok konuda topluma örnek olmuş simalar Simge ile Pazar Sohbetleri‘ne konuk oluyor. Renkli isimler, keyifli sohbetleri ile pazar gününüze renk katmaya geliyor.

Programın ilk konuğu Astrolog Öner Döşer olacak. Tutulma mevsimi başladı, peki 20 Nisan’da yaşanacak olan 2023’ün ilk Güneş tutulması hayatımızı nasıl etkileyecek?

Burçları gün gün hafta hafta neler bekliyor? Döşer astrolojiye dair merak edilen her şeyi anlatıyor.

Simge ile Pazar Sohbetleri bugün saat 15.20’de SÖZCÜ Televizyonu’nda…

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