Simge Sağın kimdir? Simge Sağın nereli ve kaç yaşında?

Simge Sağın, 1981 doğumludur. 2011 yılında çıkardığı Yeni Çıktı adlı albüm ile müzik dünyasına adım atan ve müzik tarzını, “Biraz Türk müziği namesi olan ve altyapıları modern bir sound. Yani hem batı, hem de doğu sentezi.” olarak tanımlayan Simge Sağın hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Simge Sağın nereli ve kaç yaşında?

Haziran 2015’te Rif Kohen’in “Dans mon quartier” şarkısının Türkçe sözlerle hazırlanmış cover versiyonu olan “Miş Miş” ile, Türkiye’de MusicTopTR Resmî Listesi’nde dört hafta peş peşe bir numarada kalan ve tüm Türkiye’de tanınmaya başlayan Simge Sağın hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Simge Sağın kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Simge Sağın, 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul Şişli’de dünyaya gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümün’e devam ederek Klasik Türk Müziği sanatçıları Alâeddin Yavaşca ve Selahattin İçli dahil olmak üzere çeşitli isimlerden eğitim almıştır.

Simge Sağın, konservatuvarın ilk yıllarında iki yıl Zeynep Dizdar’a, dört yıl Gülşen’e ve ardından Yaşar ve Serdar Ortaça vokalistlik yaptı. 2007-2009 yılları arasında yayınlanan Annem, 288 yılında yayınlanan Son Bahar dizilerinin müzikleri ile Süper FM’in jenerik müziğini seslendirdi. Annem için Kıraç ile birlikte kaydettiği aynı adlı şarkı Türkiye’de 2010 yılının dijital ortamda en çok dinlenen on yedinci şarkısı oldu.

Simge Sağın 2011 yılında Erdem Kınay ile birlikte bir yılda hazırladığı Yeni Çıktı adlı EP’sini, ilk çalışması olarak Mart 2011’de piyasaya çıkardı.

Asıl çıkışını Rif Kohen’in “Dans mon quartier” şarkısının Türkçe sözlerle hazırlanmış cover versiyonu olan “Miş Miş” ile yapan Simge sağın, Haziran 2015’te Türkiye’de MusicTopTR Resmî Listesi’nde dört hafta peş peşe bir numarada kalarak tüm Türkiye’de tanırnırlığını artırmıştır. Telifmetre verilerine göre yılın ikinci yarısında radyo ve televizyonlarda en çok çalınan şarkı olan “Miş Miş”; Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri dahil olmak üzere birçok ödül töreninde En İyi Şarkı kategorisinde ödül kazanmıştır. Simge ise 42. Altın Kelebek Ödülleri dahil olmak üzere birçok ödül törenininden En İyi Çıkış Yapan Solist kategorisinde ödül kazandı. Bunların yanı sıra Doğan Music Company, “2015’te dijital ortamda en çok dinlenen şarkılardan biri” olması sebebiyle “Miş Miş”e altın plak verdi.

Ocak 2016’da çıkan “Yankı”, Türkiye’de iki numaraya kadar yükseldi. Yine Telifmetre verilerine göre Ocak-Eylül 2016 arasında Türkiye’de radyo ve televizyonlarda en çok çalınan şarkı oldu. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi düzenlediği Yılın Yıldızları Ödülleri’nde En Beğenilen Şarkı kategorisinde ödül aldı. Video klibi ise Türkiye’nin YouTube’da aynı yıl en çok izlediği dokuzuncu video klip oldu. Aynı dönemde Her Şey Aşktan filminde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Sezen Aksu’dan etkilendiğini belirten Simge, 2015 yılından itibaren Türkiye’de radyo ve televizyonlarda dönem dönem en çok çalınan şarkıcı oldu, 2018 yılında ise yılın en çok çalınan ikinci kadın şarkıcısı olarak kayıtlara geçti.

Albümleri:

2011 – Yeni Çıktı

2018 – Ben Bazen

Simge Sağın’ın rol aldığı diziler ve Filmler:

2016 – Her Şey Aşktan (Sinema Filmi)