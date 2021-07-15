Simge ve Rubato’dan Harbiye Açık Hava’da konser

Popçu Simge Sağın ile Rubato grubu, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde, konser verdi. Konser, Simge Sağının performansıyla başlarken, ilerleyen saatlerde Rubatonun katılımıyla devam etti.

Hem hareketli hem de duygusal şarkılarla müzikseverlerin karşısına çıkan Simge ve Rubato’yu izlemeye gelenler arasında Suzan Kardeş ve Gonca Vuslateri de vardı.

Simge ve Rubato’ya “Size bayılıyorum” diyerek laf atan Gonca Vuslateri, keyifle izlediği konserde Rubato’ya olan hayranlığını dile getirdi. Mikrofonu eline alan Vuslateri yaptığı Sezen Aksu taklitleriyle de izleyicileri güldürdü. (DHA)

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