“Simit sarayına 500 milyar dolar, görev zararı 2.9 milyar TL” – Ekokritik (17 Aralık 2019)





Tank fabrikasına 50 milyon dolar bulamayan devlet, Simit Sarayı’nı kurtarmak için 500 milyon doları nereden buluyor? Asgari ücret, asgari geçim standardını neden sağlayamıyor? 2019’dan 2020’ye devredilen sorunlar ne? Namık Koçak soruyor, Murat Muratoğlu yanıtlıyor. Tele1'e destek olmak için:

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