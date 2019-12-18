Simit Sarayı’nın patronu konuştu Ziraat’a hiç değinmedi

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, Simit Sarayı’na daha önce de birçok fonun ve sermaye girişiminin ilgisi ve teklifleri olduğunu ve bu ilginin devam ettiğini belirterek, “Simit Sarayı’nın iddia edildiği gibi 500 milyon dolar borcu kesinlikle yoktur. Bütün bankalara gayri nakit borcumuz, bu bahsi geçen rakamın üçte biri bile değildir. Kullandığımız kredilerin yüzde 80’ini de özel bankalar aracılığıyla sağlanmıştır.” dedi

‘500 MİLYON DOLAR BORÇ DİYENLERİ İSPATA DAVET EDİYORUZ’

Abdullah Kavukcu, Simit Sarayı’nın 500 milyon dolarlık borcu olduğu iddiasının kesinlikle gerçeği yansıtmadığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz günlerde bir köşe yazarının tamamen asılsız ve dayanaksız rakamlarla basında yer alan yazısından yola çıkılarak yapılan 500 milyon dolarlık borç yorumlarını üzülerek takip etmekteyiz.

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Simit Sarayı’nın iddia edildiği gibi 500 milyon dolar borcu yoktur. Bütün bankalara gayri nakit borcumuz, bu bahsi geçen rakamın üçte biri bile değildir. Kullandığımız kredilerin yüzde 80’ini de özel bankalar aracılığıyla sağlanmıştır.

Bankalarda kayıtlar mevcuttur. Oluşan finansal borçlar yatırım politikasının yansımasıdır. Bugün global ölçekteki bütün şirketlerin yatırımdan kaynaklı borçları olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 500 milyon dolarlık borcu iddia edenleri ispata davet ediyoruz. İddia eden iddiasını ispatla yükümlüdür.”

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‘YERLİ VE YABANCI BİRÇOK FONLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR’

Günlerdir medyaya yansıyan haberlerin aksine markanın büyüme potansiyeline olan inancın ve birkaç yıl içinde değerini katlayarak yerli bir marka olması hedeflenerek yapılan görüşmelerin devam ettiğini anımsatan Kavukcu, “Simit Sarayı’nın büyüme hedefli birçok ulusal ve uluslararası fonla olan görüşmeleri devam etmektedir. Simit Sarayı’na daha önce de birçok fonun ve sermaye girişiminin ilgisi ve teklifleri olmuştur ve hala bu ilgi devam etmektedir. Herhangi sonuçlanmış bir anlaşma henüz yoktur.” şeklinde konuştu. (AA)

