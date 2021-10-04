Simitçinin tezgahında dikkat çeken fiyat artışı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bir simitçinin tezgahındaki ürünlerin geçen seneye göre fiyatlarını sordu. Esnaf, her ürünün 50 kuruştan 2 liraya kadar artış gösterdiğini söyledi. İktidara seslenen Özkan, “Sizin enflasyon rakamlarınız yalan. Hayatın gerçeği burada. Yüzde 100 zamlandı her şey” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir’in Konak ilçesinde bir simitçinin tezgahına yansıyan enflasyonu gözler önüne serdi. Esnaf ile sohbet eden Özkan, tek tek ürünlerinin geçen seneki ve bu yılki fiyatlarını sordu.

Esnafın verdiği bilgilere göre tezgahında bir yıllık değişim şöyle yaşandı:

*Simit geçen sene 1,75 TL idi, şimdi 2,50 TL’ye satılıyor.

*Sandviç geçen sene 4 liradan satılıyordu, şimdi 6 liradan satılıyor.

*Boyoz geçen sene 1,75 liradan satılıyordu, şimdi 2,50 TL’den satılıyor.

*Domates-kaşarlı sandviç geçen sene 2,25 TL’ye satılıyordu, şimdi 3 liradan satılıyor.

*Çay 2-2.50 TL arasından satılıyordu, şimdi 3 liradan satılıyor.

*Bir dilim peynir 1,75 TL idi, şimdi 2,50 TL’den satılıyor.

“BU ATEŞİ SÖNDÜRECEĞİZ”

Esnaf ile sohbeti sonrası iktidara seslenen CHP’li Özkan, “Sizin enflasyon rakamlarınız yalan. Hayatın gerçeği burada. Yüzde 100 zamlandı her şey. Yüzde 1 küsur diye sağladığınız enflasyon vatandaşın cebine ateş olarak düşüyor. Biz ilk seçimde bu ateşi söndüreceğiz ve herkesin kaybettiğini telafi edeceğiz. Söz veriyoruz” diye konuştu.

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