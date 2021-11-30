Simite yüzde 40 zam geldi, vatandaş ‘hesap’ için iktidara çağrı yaptı





Asgari ücret görüşmelerinde en çok anılan simite asgari ücret zam pazarlığına günler kala yüzde 40 zam geldi. Sözcü Web TV’ye konuşan geçmişte asgari ücret ve simit hesabı yapan iktidar mensuplarına seslenerek ‘Haydi şimdi de hesap yapın’ dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1993 yılında yaptığı bir ‘asgari ücret hesabı’ izlenme rekorları kırmıştı. Videoda Erdoğan asgari ücret üzerinden dönemin iktidarına yüklenerek çay simit hesabı yapmış ve ”Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor” demişti. Erdoğan’ın 4 kişilik bir aile üzerinden yaptığı simit hesabının maliyeti son zamla birlikte arttı. 4 kişilik bir aile günde 3 öğün simit yerse aylık bin 260 lira bir de yanında ortalama 3 liradan çay içeyim derse bin 80 lira. Asgari ücretin 2 bin 825 lira olduğunu göz önüne aldığımızda geriye kalan ise 485 lira…