Simona Halep, corona virüse yakalandı

Yazan:
Alaturka Online
-

Teniste kadınlar dünya 2 numarası Simona Halep’ten kötü haber geldi. Rumen raket, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

29 yaşındaki tenisçi konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Herkese merhaba. COVID-19 testimin pozitif çıktığını bilmenizi istedim. Evde kendimi izole ediyorum. hafif semptomlardan iyi bir şekilde iyileşiyorum. İyi hissediyorum. Birlikte atlatacağız.”

Başarılı raket, 2018 Fransa Açık ve 2019 Wimbledon’da şampiyonluk yaşamıştı.

Advertisements

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?