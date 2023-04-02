53.6 F
Los Angeles
2 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemSimsiyah akmaya başladı, kirletici unsur bulunamadı

Simsiyah akmaya başladı, kirletici unsur bulunamadı

Alaturka Online
Alaturka Online

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Botan Vadisi Milli Parkı sınırları içerisindeki Botan Çayı’nın rengi, siyaha büründü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, çayda numune alınarak inceleme başlatıldı.

Siirt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Mesut Batur, geçen yıl mart ayında da benzer durumun yaşandığını belirterek, “Geçen yıl yine bu vakitlerde Botan’da renk değişimi görülmüştü. Bu senede renk değişimi ile karşılaşıyoruz. Diğer kurumlarla beraber koordinasyon kurarak yaptığımız inceleme sonucunda kirletici unsur bulunmadı. Onun haricinde diğer kurumlar tarafından numuneler alındı. Numunelerden çıkacak sonuçlar, kamuoyu ile paylaşılacak” dedi.

‘KANAATİMİZ; ALG POPÜLASYONUNUN ARTMASI’

Havanın aniden değişmesine bağlı alg patlamasının yaşandığını hatırlatan Batur, “Bizim geçen sene de yaptığımız çalışmalar sonucunda tahminimiz; alg popülasyonunun artması, alg patlaması dediğimiz bir doğal olay olduğu yönünde.

Bildiğiniz gibi bulunduğumuz mevsim itibarıyla hava sıcaklığının aniden değişmesi, sıcaklık farklarının bir anda yükselmesi ve alçalması sonucunda doğal dengenin bozulmasına, bu da algların artmasına sebep olmaktadır. Kanaatimiz; alg popülasyonunun artması. Yine de aldığımız numunelerin çıkması akabinde kamuoyu tam olarak bilgilendirilecektir” diye konuştu. (DHA)

Gündem
Önceki haber
Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (FB BJK muhtemel 11’ler)
Sonraki haber
Okulda yasak aşk skandalı büyüyor! Müdür, öğretmen, veliler…
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,406BeğenenlerBeğen
16,211TakipçilerTakip Et
3,501TakipçilerTakip Et
7,713TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States