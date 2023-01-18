Sinan Ateş mevlidine müftülükten ret

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturma sürerken Manisa’da ilginç bir olay yaşandı.

Turgutlu Hal camisinde mevlit okutmak isteyen bir vatandaşın isteği Turgutlu Müftüsü Ömer Çoban tarafından reddedildi.

“REDDİN NEDENİ ŞAŞIRTTI”

Müftü Çoban imzasıyla cevaplanan dilekçede şu ifadeler kullanıldı;

“İlgi dilekçenizin tarafımızca tetkikinde; 30.12.2022 tarihinde Ankara’da bir suikast sonucu hayatını kaybeden akademisyen Doç. Dr. Sinan ATEŞ’ in ruhu için 06.01.2023 tarihinde Turgutlu Hal Camisinde yatsı namazına müteakip Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılması için caminin açık tutulması talep edilmektedir. Öncelikle menfur olayda hayatını kaybeden merhuma Allah’tan rahmet dileriz. Düzenlenmek istenen programla ilişkin ise ilgili olayın adli ve idari soruşturma aşamasında bulunması, merhumun İlçemizde kan bağı bulunan bir akrabasının olmaması dolayısıyla halihazır süreçte İlçemizde Müftülüğümüz bünyesinde herhangi bir camide program yapılması tarafımızca uygun bulunmamıştır. Bilgilerinizi rica ederim.”