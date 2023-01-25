Sinan Ateş suikastı soruşturması… Üçüncü kez gözaltına alındı!

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile arkadaşı Selman Bozkurt, geçen yıl 30 Aralık günü Çankaya’da motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, iki çocuk babası Ateş hayatını kaybetti.

İki kez serbest bırakılan Tolgahan D. üçüncü kez gözaltına alındı. Bir avukatın da gözaltında olduğu öğrenildi.

Dün de gözaltına alınan şüpheliler A.A. ve Ç.Z.’nin tutuklandığı açıklanmıştı.

MOTOSİKLETLİ İKİ KİŞİ SALDIRI DÜZENLEDİ

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık’ta Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.