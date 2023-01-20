Sinan Ateş’in afişi kaldırıldı, yerine Erdoğan’ın afişi asıldı

Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ‘in Bursa’da Mudanya Güzelyalı İDO iskele kavşağında asılı afişi kaldırıldı. Afişin yerine Cumartesi günü Bursa’da miting yapacak olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın afişi asıldı.

Güzelyalı İDO İskelesi Kavşağı’ndan kaldırılan Sinan Ateş ile ilgili afişte “Namus lekesi değil anlımda gördüğünüz. Vurulmuşum, vurulmuş düşmüşüm güpe gündüz. Şakağımdaki kansa o benim gülüşümdür. Namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür” ifadeleri yer almıştı.